Veron | «L’Inter sta molto bene fisicamente»

(Di venerdì 12 maggio 2023) Le parole di Juan Sebastiansulle prospettive delin Champions League: «Dura non pensare di vederli a Istanbul il 10 giugno» Centrocampista fantastico e vincente, l’argentino Juanha detto la sua a La Gazzetta dello Sport a proposito delle prospettive future delin Europa: «Onestamente, dopo la grande prova di mercoledì sera, è dura non pensare di vedere Inzaghi a Istanbul il 10 giugno. Diciamo che al momentoha un piede e mezzo in finale, con tutto il rispetto per il Milan: però i nerazzurri sono più forti dei rossoneri, lo hanno dimostrato più volte quest’anno. E adesso stanno anche». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

