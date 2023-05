(Di venerdì 12 maggio 2023) Si è concluso, l’evento prodotto daInnovation Hub e ideato daExperience, destinato allae alle corporate che vogliono entrare in contatto con i più giovani per confrontarsi con loro su come costruire un futuro all’insegna della sostenibilità. Successo per la live streaming con 200k di visualizzazioni, 2000 utenti collegati che si sono aggiunti a più di 200 persone presenti e ai 15 relatori. L’evento si è svolto per la prima volta anella GreenHouse di Deloitte Italia, dopo il successo ottenuto aValle Piana l’anno scorso. I numeri diProtagonisti della mattinata giovani studenti che, dopo la proiezione di cortometraggi sul tema della sostenibilità, hanno avuto ...

Per l'eventoche si è svolto alla Deloitte Greenhouse a Milano, cinquanta ragazzi dell'Università cattolica si sono confrontati a 360 gradi su come progettare la comunicazione del ...Futuroil 20 maggio posizionerà due "Bee hotel" nei parchi cittadini sulla base delle ... Collaborazione con ilFilm Festival Cattolica: domenica "Fondali Puliti Romagna". Immersioni per ......comunali nonché di monitorare la corretta tenuta delpubblico e delle strutture (anche provvisorie) esposte alle sollecitazioni dei venti. ARTICOLO PRECEDENTE Dispersi in montagna a...

Verde Giffoni a Milano: migliaia di connessi al confronto tra aziende e GenZ sull’ambiente | F-Mag F-Mag

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Torna la rassegna di cinema green con la seconda edizione di Verde Giffoni, evento ideato da Giffoni Experience.