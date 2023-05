Vangelo di oggi 12 Maggio 2023 | Gv 15 | 12-17 | Video commento

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 12, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici“. “Gesù ha dato la vita per i suoi L'articolodi12: Gv 15, 12-17proviene da La Luce di Maria.

... dei problemi scientifici, per comunicare insieme ilnei modi compatibili con il messaggio originario del Signore e con le esigenze e le speranze del mondo di. Ringraziamo Dio per la ......della Conferenza degli Istituti missionari in Italia ricevuti in udienza nella mattina di, 11 ... la prima comunità cristiana ne traeva ispirazione e vigore per l'annuncio del(cfr. At 2, ...... ricevuti in udienza nella Sala Clementina nella tarda mattinata di, giovedì 11 maggio, giorno ... portare la gioia del, l'unità, la giustizia e la pace. Sarebbe facile assecondare quelle ...

Fabrizio Morello - Commento al Vangelo del giorno, 12 Maggio 2023 - Cerco il Tuo volto

Ieri papa Francesco ha ricevuto in udienza i membri della Conferenza degli Istituti Missionari in Italia nel 50^ anniversario della fondazione, ...Accra (Agenzia Fides) – L'annuncio del Vangelo, le iniziative nei campi dell'istruzione e della sanità, il dialogo interreligioso: sono questi gli ambiti in cui i sacerdoti della Società per le Missio ...