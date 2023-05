Utero in affitto | assessore Piemonte | ‘Non è un diritto | è una violazione di diritti’

(Di venerdì 12 maggio 2023) Oggi a Torino, in piazza Castello, si è svolto un flash mob organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus, in risposta alla manifestazione ‘La città deiche ha visto la partecipazione di molti sindaci di città italiane. Al flash mob di stamani era presente anche l’regionale delalle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, che si è pronunciato sul tema: “Aderisco con convinzione a questa manifestazione di Pro Vita & Famiglia, perché anche io penso che l’insia una barbarie da fermare, oltre che un reato. Così è previsto dall’ordinamento italiano ma, compiendolo all’estero, molte persone eludono le nostre leggi. “È la ragione per cui – sostiene Marrone – Fratelli d’Italia in Parlamento ha incardinato la legge per trasformarlo in un reato universale, così da ...

... per istigare a violare la legge con le trascrizioni anagrafiche per figli di coppie dello stesso sesso, spalancando così le porte all'in, ma anche al matrimonio egualitario e alle ...La questione dell'inè tra i temi al centro del flash mob di protesta, in piazza Castello a Torino, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus in risposta alla manifestazione "La Città dei Diritti" che ha ...... Fiat Panda distrutta da incendio: probabile origine dolosa redazionegenova ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Festa della Mamma, raccolta di firme contro l'in. Salvini: reato ...

Fiera dell’utero in affitto a Milano, ma la spacciano per “fertilità” Il Primato Nazionale

Torino, 12 mag. (Adnkronos) – Oggi a Torino, in piazza Castello, si è svolto un flash mob organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus, in risposta alla manifestazione ‘La città dei diritti’ che ha visto ...Unisciti alla Lega Sabato 13 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,30 Gazebo Lega a Empoli in piazza della Vittoria di fronte al Bar Vittoria. Per chi fosse ...