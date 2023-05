Usura | Regione Lombardia | «Reato odioso | nostra priorità contrastarlo»

... cura diToscana e Scuola Normale Superiore di Pisa) a farla da padrone è la 'ndrangheta a ... Poi il traffico di stupefacenti (18%), estorsione/(10%), il favoreggiamento all'immigrazione ......lavoro per la prevenzione dell'e del sovraindebitamento, previsto dalla legge 242 'antimafia' approvata dal Consiglio regionale a dicembre, che vuole essere la sede per il confronto tra......conferenza stampa che si è tenuta giovedì all'ora di pranzo sotto la sede della giunta di... e senza la banca vicina 'può cadere nelle mani della delinquenza o peggio dell''. Dopo Travacò ...

Usura, Regione Lombardia: «Reato odioso, nostra priorità ... 7giorni

"La mafia non è più quella delle stragi ma è la mafia dei colletti bianchi. Siamo passati dai pizzini alle holding, ai fondi di investimento, alle società collocate in borsa, ai paradisi fiscali. (ANS ...Convegno organizzato questa mattina, giovedì 10 Maggio, nella Sala Solesin di Palazzo Lombardia, dall'associazione 'SOS Italia Libera' insieme all'assessorato regionale alla Sicurezza per fare il punt ...