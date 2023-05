Usa | youtuber schianta l' aereo per filmarlo | rischia 20 anni di carcere

Leggi Anche Gabriele Vagnato mette alla gogna il 'ladro' sbagliato:querelato Il tentativi di depistaggio Nel riferire agli investigatori, l'uomo aveva inizialmente detto che lo schianto era ...Nel video, pubblicato dall'uomo e visualizzato quasi 3 milioni di volte, intitolato "I crashed my plane", losi riprende mentre sorvola la California nel novembre 2021. Trevor Jacob sembra ...approfondimento Giappone,eletto deputato espulso Parlamento per assenteismo FOTOGALLERY YouTube Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia YouTube, i video più visti in Italia nel 2022. ...

Usa, youtuber rischia 20 anni di carcere per aver fatto schiantare il suo aereo Sky Tg24

Guai per Trevor Jacob, creatore del video "I crashed my plane". Lo youtuber aveva recuperato il velivolo per far sparire le prove ...Uno YouTuber americano ha deliberatamente fatto schiantare al suolo il proprio aereo saltando giù prima dello schianto e ora rischia fino a 20 anni di carcere. Nel video, pubblicato dall'uomo e visual ...