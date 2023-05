Usa - Messico | ondata di migranti Camera approva legge per rafforzare i confini

(Di venerdì 12 maggio 2023) Stanotte è scaduta la norma "Titolo 42" che ha blindato per ragioni sanitarie (covid 19) la frontiera trae Stati Uniti. Per questo si registra un grandissimo afflusso alla frontiera, in tanti ...

...Cameraha approvato un disegno di legge dei repubblicani per rafforzare le misure di sicurezza anti - migranti, che prevede anche la ripresa della costruzione del muro al confine con il, ...Le regole dell'era Covid che hanno impedito a centinaia di migliaia di persone di chiedere asilo al confine meridionale degli Stati Uniti sono scadute a mezzanotte ora di Washington, creando ...... ma che si tratta di una decisione del governo del, in modo che a partire da domani "non ci sia caos, e ancor meno violenza, alla frontiera comune con gli".

Stanotte è scaduta la norma "Titolo 42" che ha blindato per ragioni sanitarie (covid 19) la frontiera tra Messico e Stati Uniti. Per questo si registra un grandissimo afflusso alla frontiera, in tanti ...