Usa | caos al confine con il Messico | l’emergenza immigrazione manda in crisi il Paese

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag – Da mezzanotte di giovedì 11 maggio gli Stati Uniti d’America sono ripiombati nele nella paura per la possibile emergenza dettata dalla massicciaalcon il. Infatti, in queste ore è decaduto il titolo 42, famosa misura introdotta nel marzo 2020, all’inizio delCovid-19, dall’allora presidente repubblicano Donald Trump, il quale aveva disposto la completa chiusura delmeridionale, misura alla quale era seguita l’immediata espulsione di migliaia di richiedenti asilo. Al momento si prevede che un’ondata di oltre 150mila immigrati premerà suldi El Paso, in Texas, mentre già diverse migliaia di persone affollano la zona. Usa duri su: “Ilnon ...

... Elon Musk ha reso Twitter un vero e proprio "" . Una condizione di cui lo stesso imprenditore ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...al confine tra Messico e Stati Uniti alla scadenza del titolo 42, la misura introdotta da ... Intanto, la Cameraha approvato un disegno di legge dei repubblicani per rafforzare le misure di ...Per dare un'idea dellache regna tra la maggioranza, Repubblica segnala che lo stesso ministro ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...

Migranti, caos al confine tra Usa e Messico. I repubblicani premono per nuove misure. FOTO Sky Tg24

Eurovita: la crisi della società, in amministrazione straordinaria, è in cerca di soluzioni: si parla di divisione in 5 rami, mentre fino al 30 giugno c'è il blocco dei riscatti. Cosa può succedere.Caos al confine tra Messico e Stati Uniti alla scadenza del titolo 42, la misura introdotta da Donald Trump per espellere subito i richiedenti ...