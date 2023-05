Uruguay | Bielsa ha accettato l’offerta da Ct | per lui 3 6 milioni all’anno

(Di venerdì 12 maggio 2023) Manca solo l’annuncio, ma Marcelosarà il nuovo ct dell’. Secondo il quotidiano “Ovacion”, il tecnico argentino hala proposta di contratto inviata lo scorso 27 aprile.e il suo staff (due vice, due analisti e un preparatore atletico) percepiranno circa 3,6di euro l’anno. Il tecnico guiderà anche l’Under 23 al preolimpico del prossimo anno con vista Parigi ed è atteso a Montevideo nel weekend, mentre la conferenza di presentazione dovrebbe avere luogo martedì. La Coppa America del 2024 è il primo obiettivo, poi si penserà alla qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno fra Canada, Messico e Usa.prenderà dunque il posto di Diego Alonso, al quale non è stato rinnovato il contratto dopo la Coppa del Mondo in Qatar. L’esordio è ...

