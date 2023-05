Uruguay | Bielsa ha accettato la proposta della Nazionale | sarà il nuovo CT

Commenta per primo Marceloè pronto a tornare in pista. Secondo i media sudamericani infatti, l'ex allenatore di Leeds e Lille tra le altre, diventerà prestito il nuovo commissario dell'. La nazionale Celeste è ...Commenta per primo Marceloè pronto a tornare in pista. Secondo i media sudamericani infatti, l'ex allenatore di Leeds e Lille tra le altre, diventerà prestito il nuovo commissario dell'. La nazionale Celeste è ...

Uruguay, Bielsa ha accettato la proposta della Nazionale: sarà il ... Calciomercato.com

Si avvicina sempre di più la firma di Marcelo Bielsa sul contratto che lo legherà alla Nazionale dell'Uruguay. Il tecnico ha accettato la proposta.Marcelo Bielsa será el nuevo técnico de Uruguay, confirmó un dirigente de la Asociación Uruguaya. Luego de tres meses de negociaciones, el entrenador argentino dio su visto bueno a un contrato, dijo a ...