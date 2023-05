Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla scelta di Nicole Santinelli 12 05 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 maggio 2023) Una stagione dicosì no sense come questa non poteva che concludersi col plot twist che non t’aspetti., infatti, in zona Cesarini ha preso tutti in contropiede preferendo Carlo Alberto Mancini al buon Andrea Foriglio. Chiunque fin dall’inizio di questo trono dava come sicural’osteopata (lui compreso), e invece… ta dah! Quando l’altro giorno ho letto le anticipazioni delladiho subito pensato “Eccallà, due piccioni con una fava! Ha puntato sul ‘sì’ sicuro togliendosi pure lo sfizio di non darla vinta a chi diceva che fosse d’accordo con Andrea e/o stesse prendendo in giro Carlo“. A partire da Roberta Di Padua, ovviamente. Quella che intanto ha comunque avuto il merito di aver messo del pepe ad un trono che, ...