Uomini e Donne | l’intervista a Luca Salatino | “Soraia non mi amava più già da tempo”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 12 maggio 2023)Ceruti si sono lasciati ormai diverse settimane fa, ma fino ad ora a parlare della rottura era stata solo l’ex corteggiatrice di, che aveva spiegato di essersi sentita pressata dal fidanzato conosciuto nel programma di Maria De Filippi, e di aver capito di non stare più bene con lui. Ora arriva anche la versione di, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, che ha lasciato prima di Natale proprio perché incapace di stare senza la sua. Nelrilasciata aMagazine,ha rivelato chenon lopiù da, e che se lui l’ha ...