Uomini e Donne | Elio insulta Tina e Gemma | la Dama | “Ti lancio una scarpa” | studio nel caos

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 maggio 2023) Il 12 maggio è andata andrà in onda l’ultima puntata di, dopodiché, fino alla fine del mese ci saràStory che racchiuderà in puntate singole il meglio della stagione dì 2022/2023. Ma come si concluderà il dating show? Quella del 12 maggio sarà ancora più emozionante del solito, merito anche della scelta di Nicole che lascerà tutti a bocca aperta. L’appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi è come sempre alle 14:45 su canale 5.: anticipazioni puntata 12 maggio Ennesima lite traCipollariLa puntata si aprirà come sempre con il trono over e l’inizio sarà piuttosto scoppiettante, in quanto si verificherà l’ennesima lite tra il cavalieree l’opinionista ...