Uomini e Donne | anticipazioni 12 maggio | Nicole annuncia la ‘scelta Roberta la attacca

(Di venerdì 12 maggio 2023)12: ultima puntata di questa stagione del dating show di Maria De Filippi. Come previsto, quantomeno di saprà con che corteggiatore ha deciso di uscireSantinelli!12: chi ha scelto? Come vi avevamo preto, la tronista di ““, che ha dovuto decidere con chi iniziare una storia tra i corteggiatori Andrea Foriglio e Carlo Alberto Mancini, inaspettatamente ha scelto quest’ultimo, dopo che Maria De Filippi ha chiesto di trasmettere le ultime esterne che hanno fatto. Vedremo che la reazione di Andrea è stata piuttosto fredda: non è sembrato particolarmente deluso ...

" Realizzerò un tunnel ", disse, "edi tutto il mondo saranno per sempre liberi dal giogo degli ingorghi ". Ok, non è andata proprio così : la realtà, però, non si allontana troppo ...In una nuova intervista perMagazine, Luca Salatino dopo la rottura con Soraia Ceruti oggi svela la sua versione dei fatti . L'ex tronista conferma alcune dichiarazioni rilasciare dalla ormai ex fidanzata, ma ci ...... Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.581.000 spettatori (20.3%); Canale 5: Terra Amara ha totalizzato una media di 2.904.000 spettatori (23.9%); Canale 5:è stato seguito da 3.000.

Tina Cipollari è stata protagonista di un'accesa lite con Elio Servo a Uomini e Donne e il cavaliere è stato accusato di body shaming.Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda oggi, mercoledì 10 maggio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i… Leggi ...