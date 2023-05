Uno youtuber si schianta volutamente con il suo aereo | ora rischia fino a 20 anni di carcere

Il gesto folle e sconsiderato di, potrebbe all'uomo fino a 20 anni di carcere. Un pilota e content creator sul web, si era deliberatamente schiantato con il suo aereo prima di pubblicare il video su internet e ora, ...AGI -americano ha deliberatamente fatto schiantare al suolo il proprio aereo saltando giù prima dello schianto e ora rischia fino a 20 anni di carcere. Nel video, pubblicato dall'uomo e ...Avrebbe ostacolato un'indagine federale, reato che prevede una pena massima di 20 anni di carcere. Trevor Jacob,e pilota di aerei, ha deliberatamente fatto schiantare al suolo il suo velivolo per pubblicare il video sula piattaforma. Il video dell'incidente sui cieli della California , intitolato "...

Fa schiantare il proprio aereo per filmarlo: YouTuber rischia fino a 20 anni di carcere RaiNews

Youtuber statunitense fa schiantare di proposito il suo velivolo e pubblica il video su YouTube, rischia 20 anni di carcere.Trevor Jacob, youtuber e pilota di 29 anni, era sembrato incorrere in un problema tecnico durante il volo e aveva optato per espellersi dall'aereo, bastone per il selfie in mano. Ma si trattava di un ...