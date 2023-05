Università | Fratoianni | ' governo aiuterà palazzinari | non studenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Anche su un tema centrale come quello della casa, invece che investire sul futuro ilsi appresta a fare gli interessi delle società immobiliari, regalandole un mare di quattrini del Pnrr. Infatti, le modalità di spesa dei 660 milioni previsto dal PNRR per gli studentati e controfirmate da Ministra Bernini con il decreto (…) sono semplicemente vergognose". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "È giusto che si sappia che in concreto - prosegue il leader di SI - i 660 milioni di euro sbandierati in queste ore verranno utilizzati per individuare posti letto in strutture private nelle città e verranno poi messi a disposizione degli. Lo Stato prevede una riduzione del 15% del canone di locazione (una bazzecola), ma ...