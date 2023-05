Una tata sotto copertura trama | cast e finale del film Tv8

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 12 maggio 2023) UnaTv8 UnaOggi su Tv8 va in onda Unadiretto da Michael Scott, conosciuto anche con il titolo Along Came a Nanny. In passato è stato trasmesso già sulle reti Rai (Rai Premium, Rai 2). Per far luce su una serie di crimini avvenuti in un lussuoso quartiere, il detective Logan lavoracome bambinaia presso i Bannerman. Questa è in breve la storia del thriller che ha come protagonisti gli attori Cameron Mathison e Sarah Laner. Leggi a seguire: Una...