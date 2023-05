Una guida completa per indossare l' azzuro | nuance di stagione

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lasciandosi ispirare dal cielo e dal mare, l’azzurro tinge la moda Primavera Estate 2023. Una tonalità tanto fresca quanto camaleontica, che si presta per ricreare outfit celeste per il giorno e per la sera. Sfruttando frizzanti combinazioni per ricreare mise d’impatto o puntando sul fascino rilassato di una palette più neutra, si abbina con facilità a svariati colori già presenti nel proprio guardaroba. Prendendo spunto dagli innumerevoli look visti sulle passerelle di, incrociando le proprie ricerche con l’armocromia e sperimentando mix&match di tendenza: ecco a chi dona questo colore e come abbinalo. 20 look per abbinare il celeste dalle sfilate PE 23 guarda le foto ...