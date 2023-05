(Di venerdì 12 maggio 2023) Intorno alle 21,30 di ieri in via Gorizia sono giunte ai Vigili del fuoco una serie di segnalazioni su di unche «camminava nell’acqua, dentro la». Le chiamate al 117 e al 112 erano dovute al fatto che mediamente lo specchio d’acqua è profondo poco più di un metro e mezzo in questo periodo. Quando i Vigili del fuoco sono giunti, lo sconosciuto, poi identificato per un 30enne di origine indiana, si era giàto scivolare sottacqua. Solo dopo ore di ricerche nella, in genere torbida e melmosa, il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. L’si ètodavanti a tanti testimoni in una delle zone più frequentatevita notturna cittadina. Ignoti i motivi del gesto e l’identità ...

Un uomo si lascia morire nelle acque della Darsena a Milano

