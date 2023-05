“Un Top club su Spalletti | brutte notizie per il Napoli”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Furio Focolari svela che un Topsi è buttato a capofitto su: non ci sonopositive per ilFurio Focolari parla del futuro di Lucianoa Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show: “Non è facile tracciare l’identikit comportamentale diora, è arrivato al coronamento di una carriera con uno Scudetto davvero importante. Il suo carattere è sempre stato noto in negativo, ma asi è mitigato ed è tornato normale. Non sempre è stato normale, lo abbiamo visto a Roma con conferenze stampa pirotecniche e quasi cattive nei confronti di giovani colleghi…”. Secondo Focolari per ilnon sarà semplice trattenere Luciano, ricercato da un top ...

A scrivere la storia sulla panchina deldi proprietà della Gazprom c'è ora un tecnico che lo stesso Spalletti conosce molto bene: quel Sergey Semak che fu prima suo giocatore e poi persino suo ...Commenta per primo Un momento d'oro per l' Inter che, ritrovato un posto nella- 4 della Serie A e vinto il derby di andata di Champions League contro il Milan , cerca la ...pari tra i due. I ...L'Al - Hilal è uno deidel calcio saudita, avendo, nel suo palmares, 18 titoli nazionali (oltre a coppe nazionali e supercoppe) e 4 AFC Champions League. Attualmente quarto in campionato, a ...

Maldini: 'Il Milan non è al livello dei top club d'Europa. Servono investimenti ora' Calciomercato.com

Speaking to the media ahead of Chelsea's next Premier League fixture against Nottingham Forest, Frank Lampard confirmed that Wesley Fofana is in contention to start again following injury and outlined ...Monday’s surprise 5-1 win at Brighton has raised hopes they can extend their top-flight stay into a 70th successive season.