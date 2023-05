Un posto al sole | trama 12 maggio 2023 | una proposta inaspettata

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 maggio 2023) Michele Saviani riceverà unada parte di Filippo nella puntata di Unaldi venerdì 12. Il giornalista, dopo il suo ritorno a Milano, ha ripreso a lavorare per l'emittente radiofonica di Chiara Petrone, la quale ha affidato a Sartori la gestione. Michele ha nuovamente dedicato le sue trasmissioni a temi di attualità e di cronaca, ma Filippo si confronterà con lui per discutere della linea editoriale della radio. Il figlio di Roberto, in particolare, chiederà all'ex marito di Silvia di trattare anche argomenti più leggeri e frivoli per provare ad intercettare un nuovo target di ascoltatori e aumentare l'audience. Michele, però, di fronte alladi Filippo, reagirà con disappunto e fastidio in quanto avrà paura che ...