Un Posto al Sole | le anticipazioni della puntata di stasera | Lara si gioca il tutto per tutto!

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ledisoap Unal, come al solito in onda su Rai3. Prima un riepilogodi ieri. Per Bianca sarà l’ora di affrontare un momento molto importante nella vita di ogni giovane ragazza e Giulia le starà molto vicino. Angela e Franco, dopo aver ritrovato in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal, ledi oggi: dalla scoperta di Elena al segreto di Alice Unal, ecco cosa succede nelladi oggi: Alice scappa a Londra, mentre per Lia… Un ...