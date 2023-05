Un panino e un calice di bollicine

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 maggio 2023) A volte unè la soluzione giusta. Per un pranzo informale, per il classico picnic, per una cena in campagna o un aperitivo in città. Per tutte quelle volte in cui non abbiamo voglia di cose troppo formali, ma abbiamo voglia di cose buone. Perché tra due fette di pane si può racchiudere praticamente tutto. Ma come ogni piatto, anche ilvuole l’abbinamento con il vino giusto. E le bolle sono spesso e volentieri la scelta migliore. Il Franciacorta ad esempio crea con ilun connubio davvero perfetto. Perché? Lo spiega Alberto Schiavi, contitolare e responsabile commerciale di Cantina Mirabella che descrive ilcome un piccolo compendio della cucina italiana: «Il Franciacorta – dice – aiuta l’esaltazione del morso accompagnandolo con la fragranza del lievito, la morbidezza del vino e l’acidità che ...