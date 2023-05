Un Paese di giornali che vanno dietro alle scemenze filoputiniane ma non qui

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questo è l’unico giornale che non ha ceduto neppure una volta e neppure per sbaglio«complessità» altrove messe in scena, ora per giustificare apertamente la guerra all’Ucraina, ora per attribuirne la colpa a chi vi resisteva, ora per spiegare che essa aveva finalità puramente e inevitabilmente reattive all’assedio delle demoplutocrazie occidentali, ora per scriminarne la portata criminale visto che nel ragionamento complesso deve trovare posto l’indiscutibile difetto morale e democratico degli aggrediti – i quali forse non saranno proprio tutti omosessuali e drogati ma insomma non sono iscritti all’Anpi e resistono inammissibilmente al dovere morale di bruciare le bandiere degli Stati Uniti e della Nato. Qui un qualsiasi dibattito che prescindesse dalla realtà è stato rigorosamente vietato. E la realtà era e continua a essere che una parte, la parte russa, ha ...