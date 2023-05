Un mostro | molestava nostra figlia E per questo | Torremaggiore | l' orrore segreto

(Di venerdì 12 maggio 2023) "Mio marito era un. Due anni fa ha molestato sessualmente. E' successo diverse volte. Non solo le ha rovinato la vita ma l'ha anche uccisa". Lo ha detto Tefta Malaj, la moglie albanese del panettiere Taulant Malaj che a, nel Foggiano, ha ucciso laJessica di 16 anni, ha ferito la stessa donna e ha ucciso un pasticcere italiano sospettato di essere l'amante della moglie. La donna, ricoverata in ospedale a Foggia, è stata intervistata dalla trasmissione Me Zemer te Hapur della tv News 24 Albania. "Mio marito - ha raccontato ancora la donna alla tv albanese - aveva pianificato tutto. Stavamo tutti quanti dormendo a quell'ora. Mio marito ha preso il bambino con il coltello in mano e lo voleva ammazzare, io mi sono buttata per salvarlo, poi ha accoltellato me. Il ...

Il racconto di Tefta Malaj: 'nostra figlia, è un' La donna ha dipinto l'uomo come un orco e ha raccontato le presunte violenze del passato: 'Mio marito è un. Fino a due anni ...La mamma di Jessica accusa il marito: "Un" . Il racconto di quella notte . I difensori di Malaj: non voleva uccidere il bambino . La mamma di Jessica accusa il marito: "Un". Mentre il ..." Mio marito è un. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia . È successo diverse volte... Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che non solo gli ha rovinato la vita, ma l'ha ...

La madre di Jessica: "Mio marito un mostro, molestava nostra figlia". Il gip: "Morboso e ossessivo" RaiNews

“Mio marito è un mostro. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. È successo diverse volte… Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che non solo gli ha rovinato la vit ...Sono davvero molto pesanti le accuse che Tefta scaglia contro il marito assassino. Ecco perchè ha ucciso Gessica, la molestava da tempo ...