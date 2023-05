Un anziano | A 102 anni porta un mazzo di fiori alla moglie in ospedale | il video commuove il web

(Di venerdì 12 maggio 2023) Undi 102ha regalato undiricoverata in. Una scena commovente ripresa in unche ha fatto letteralmente il giro del web. Nella clip si vede l’uomo che avanza con passo lento e incerto, sorretto da un infermiere, verso la donna seduta su una sedia. L’ha con undiin mano, la consorte si avvicina e lui la bacia. Dopo un momento di esitazione, i due si scambiano un sorriso. La donna prende i fuori e lui si china su di lei. A quel punto, l’uomo si svincola dall’infermiere e si getta tra le braccia della. Una scena tenerissima e romantica di una coppia innamorata che sta insieme da decenni. Il ...

... la Procura vuole vederci chiaro 05/05/2023 - 12:03 Redazione Cronaca 0Per capire se si ...degli inquirenti risale appunto a quattro anni fa e a sporgere denuncia furono i familiari dell'. ...Anno Produzione 2019 Genere Musical Durata' Interpreti Francesca Hayward James Corden Judi ... Si tenta la carta del nuovo rispetto al musical modificando il sesso dell'capo dei gatti Old ...... la Procura vuole vederci chiaro 05/05/2023 - 12:03 Redazione Cronaca 0Per capire se si ...degli inquirenti risale appunto a quattro anni fa e a sporgere denuncia furono i familiari dell'. ...

A 102 anni porta i fiori alla moglie in ospedale: il video fa innamorare i social Today.it

Una forza incredibile e un amore per il proprio territorio da far invidia a chiunque. Oggi raccontiamo dell’iniziativa voluta da Michele Scannone, arzillo anziano 102 anni di Moliterno, che nei giorni ...Un video brevissimo e molto bello. Un anziano signore, 102 anni per l’esattezza, è andato a trovare sua moglie in ospedale. Le ha portato dei fiori, bianchi. La scena non è per quelli di lacrima facil ...