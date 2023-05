ULTIM’ORA – Monza-Napoli | ottima notizia per i tifosi azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 maggio 2023)continua a creare caos per l’organizzazione della trasferta deidel. Da giorni sono in vendita i tagliandi per la 35a giornata di Serie A per i tantissimi appassionati che vogliono seguire la squadra campione d’Italia fino all’ultima giornata e in qualunque stadio. In mattinata era arrivata ladadel divieto di trasferta per idelresidenti in Campania. L’ufficialità, firmata dal Prefetto diPatrizia Palmisani, aveva scatenato l’ira deiche ormai avevano già acquistato i tagliandi e organizzato la trasferta con voli e alloggi., ...