Ultime Notizie – Ucraina | inviato speciale Cina lunedì a Kiev e poi a Mosca

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’per l’Eurasia di Pechino sarà a, ha reso noto il ministero degli Esteri cinese. Proseguirà poi la sua missione in Polonia, Francia, Germania e Russia in “uno sforzo per promuovere colloqui di pace”. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, in un incontro con il suo omologo russo Sergei Lavrov a Goa in India, ha annunciato la disponibilità della parte cinese a dare un reale contributo alla risoluzione della crisi. Lo ha riferito il ministero degli Esteri cinese. “Lapromuoverà con insistenza i colloqui di pace. Siamo pronti, attraverso i contatti e il coordinamento con la Russia, a dare un contributo reale alla soluzione politica della crisi”, ha affermato il sito il ministero degli Esteri ...

In anteprima le immagini di RAZR 40 Ultra, nuovo smartphone pieghevole atteso da Motorola nelle prossime settimane. I render, oltre a confermare il nome del telefono, rivelano le tre colorazioni in ...Nelle24 ore la regione sud - orientale di Zaporizhzhia, dove si trova la centrale nucleare ... Avetedei soldati La Caritas è anche impegnata ad aiutare i nostri militari che tornano ...Il Comune di Napoli assumerà 1000 nuovi dipendenti entro il 15 giugno 2023 e bandirà un nuovo concorso . A rivelarlo è il direttore generale Pasquale Granata nel corso del confronto in commissione ...

Guerra Ucraina-Russia, le ultime news di oggi Adnkronos

ROMA- Ana Paula Borgo, la schiacciatrice brasiliana popolare anche in Italia per aver vestito nella scorsa stagione la maglia del Volley Bergamo 1991, non ce l'ha fatta. A soli 29 anni ha perso la sua ...Natality and reception are two sides of the same coin and are a measure of how much happiness there is in society, Pope Francis said on Friday addressing the States General on Natality underway in Rom ...