Ultime Notizie – Ucraina | forte esplosione a Melitopol

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Una ”” è stata avvertita questa mattina a, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha detto il sindaco Ivan Fedorov su Telegram dicendo che ”unasi è verificata a. Risuonata proprio nel centro della città”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Campagna elettorale al rush finale a Scafati . Questo pomeriggio alle 16:30 a piazza Vittorio Veneto arriverà il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano per la chiusura della campagna elettorale di ...Continua a dire 'non è vero. Non è successo niente ', il 15enne accusato di aver partecipato all'omicidio di Marzia Capezzuti , uccisa a marzo dello scorso anno e i cui resti sono stati trovati ad ...Sono 1.062 le nuove assunzioni che rinforzeranno l'organico di Palazzo San Giacomo e quello dei parlamentini. A partire dal primo giugno e entro il 15 del mese prossimo, in funzione delle graduatorie ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky in Europa, ipotesi domenica a Roma. LIVE Sky Tg24

Ucrina-Russia, ultime news sulla guerra. Undicesimo pacchetto di sanzioni Ue contro l'invasione dell'Ucraina prenderà di mira i Paesi terzi che aiutano Mosca. Attacco russo con droni e missili su Kiev ...Intervista col top manager dell’azienda austriaca: “MV Agusta entrerà nel nostro perimetro. Sarà un brand del lusso e puntiamo a 12mila moto all’anno. Lasciare l’Italia Impossibile. Investiremo un sa ...