Ultime Notizie – Spazio | l’Italia torna in orbita con il modulo cargo Cygnus Ng-19

(Di venerdì 12 maggio 2023)è pronta are incon ilspazialeNg-19. Il lancio di questopressurizzato senza equipaggio, realizzato negli stabilimenti torinesi di Thales Alenia Space, era previsto per questo mese di maggio con un vettore Antares 230+, dalla base di Wallops Island in Virginia, begli Usa, ma è stato rinviato a luglio per i ritardi accumulati da altri lanci della Nasa. Questa missione si svolgerà esattamente 40 anni dopo il volo nellonel novembre 1983 dello Spacelab 1, il primo laboratorio spaziale europeo costruito dall’allora Aeritalia sempre a Torino, che inaugurò il filone dei moduli pressurizzati ‘made in Italy’. Moduli utilizzati oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, presto sulla prima stazione commerciale Axiom e, in un ...

Un'autista ubriaca ha 'ucciso' la sposa nel giorno del . Fermata dalla polizia ha imprecato contro gli agenti esclamando: 'Non ho fatto nulla di male'. Le forze dell'ordine della Carolina del Sud ......ha evidenziato come gli attacchi aerei russi siano 'aumentati in modo significativo' nelle... niente avanzata a Bakhmut Il ministero della Difesa russo ha smentito lesecondo cui le ...È stato rinviato al prossimo 22 luglio lo sfratto esecutivo nei confronti di due donne disabili da un 'basso' nella zona di Materdei a Napoli . Finchè hanno potuto le due donne, racconta uno dei ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky domani a Roma vedrà Mattarella, Meloni e Papa. LIVE Sky Tg24

A chi si è ispirato Corey Mylchreest per interpretare Re Giorgio III nella miniserie La Regina Carlotta E come si è preparato al ruolo da protagonistaSorpresa per Angelina ad Amici in vista della finale del talent. Una lettera della madre con alcune delle ultime parole dette dal padre.