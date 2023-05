Ultime Notizie – “Sfida determinante per il futuro del paese”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Così il Ministro per gli Affari Europei, la Coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto commenta l’intervento della Premier oggi sul palco degli Stati Generali della Natalità “Porre la natalità in cima alle priorità di governo significa adoperarsi in maniera concreta per una delle sfide decisive per ildel nostro. Per questo condivido il messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel ribadire l’impegno di creare le condizioni migliori per consentire ai giovani di poter investire senza incertezze nel progetto di una famiglia”. Così il Ministro per gli Affari Europei, la Coesione, il Sud e il Pnrr Raffaele Fitto commenta l’intervento della Premier oggi sul palco degli Stati Generali della Natalità. “La difficoltà delle nuove generazioni nel pianificare il proprionel nostroè ...