Ultime Notizie Roma del 12-05-2023 ore 18 | 10

(Di venerdì 12 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina e le presidente zielinski incontrerà il capo dello Stato Sergio Mattarella domani ati servono sui particolari della visita però giorni di sicurezza arriva quindi la prima conferma della visita del presidente ucraino è la capitale italiana dove riferiscono diverse fonti qualificate dovrebbe incontrare anche la prende Giorgia Meloni e Papa Francesco nel ripartirebbe va per la Germania prima a Berlino per vedere il cane di risorse il presidente poi riceverà il premio Carlo Magno intanto inviato speciale per l’eurasia di Pechino Sara Chi è per lunedì è ritornato il Ministero degli Esteri cinese proseguirà la sua missione in Polonia Germania e Russia in uno sforzo per promuovere i colloqui di Pace per il momento non è agenda un faccia a faccia ...