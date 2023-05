Ultime Notizie Roma del 12-05-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà domani aquello del Ucraina zielinski vi servono sui particolari della visita per ragioni di sicurezza arriva quindi la prima conferma della visita lampo del presidente ucraino è la capitale italiana dove riferiscono diversi punti qualificati dovrebbe incontrare anche la prever Giorgia Meloni e Papa Francesco nel Hilti ripartirebbe va per la Germania prima a Berlino per vedere il cancelliere sciolse il Presidente può ricevere il premio Carlo Magno intanto l’ho inviato speciale per l’eurasia di Pechino Sara Chi è per lunedì è ritornato il Ministero degli Esteri cinese proseguirà la sua missione in Polonia Francia Germania e Russia in uno sforzo per promuovere i colloqui di Pace per il momento non è agenda un ...