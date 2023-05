Ultime Notizie Roma del 12-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023)dailynews radiogiornale la giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro per l’agricoltura Francesco Lollobrigida nel suo intervento agli Stati Generali della natalità ricordato che non esiste una razza italiana è un falso problema immaginare un concetto di questa natura Tuttavia sottolineato il ministro esiste una cultura un etnia italiana quella che la Treccani Definisci il raggruppamento linguistico culturale che immagino che in questo convegno si tenga tutelare perché sennò dice non avrebbe senso mentre cresce la polemica sul carro affitti Palazzo Chigi sblocca i 660 milioni previsti dal 2022 per gli alloggi universitari il Consiglio dei Ministri Infatti autorizzato la presentazione di un emendamento per confermare immediato per attività delle misure che destinano 660 milioni di euro all’acquisizione della disponibilità di nuovi ...