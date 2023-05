Ultime Notizie – Pakistan | rilasciato ex premier Imran Khan

(Di venerdì 12 maggio 2023) L’ex primo ministro dele leader del Ptiè statoin regime di ”libertà su cauzione protetta per almeno due settimane”, il che significa che in questo periodo di tempo non potrà essere nuovamente arrestato. La decisione dei giudici Miangul Hassan Aurangzeb e Saman Rafat Imtiaz dell’Alta Corte di Islamabad arriva il giorno dopo che la Corte Suprema aveva dichiarato ”illegale” il suo arresto con l’accusa di corruzione e ne aveva chiesto il ”rilascio immediato”. In precedenzaaveva detto alla Bbc di temere di essere nuovamente arrestato subito dopo il suo rilascio. Due leader delTehreek-e-Insaf (Pti), il partito dell’ex, sono state arrestate ...

L'attrice di Star Trek: Picard Mica Burton è passata da un fandom nerd all'altro nelleore, abbandonando la sua uniforme di Star Trek per un look molto diverso. Per celebrare l'uscita di Zelda: Tears of the Kingdom , l'attrice ha indossato i panni della Principessa protagonista ...Rivivi tutti i momenti del nostro evento ! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...Rivivi tutti i momenti del nostro evento ! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 12 maggio | Incontro Zelensky-Mattarella confermato per domani.... Corriere della Sera

"Basta esercitazioni: i poligoni militari sardi devono essere riconvertiti in chiave turistica". E' il messaggio che è arrivato dal collettivo di A Foras, che si batte da anni contro quella che defini ...ENNA - Nel corso delle ultime settimane, nell’ambito di una campagna di intensificazione dei controlli volti a prevenire e reprimere il fenomeno dello ...