Ultime Notizie – “Non ti perdono | non immagini dolore che hai provocato”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “Adesso parlo io”. Inizia così la lunga lettera “al carnefice di mia figlia” che Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro, affida all’Adnkronos in risposta a quella altrettanto lunga che Innocent Oseghale, in carcere con l’accusa di aver stuprato, ucciso e fatto a pezzi il corpo della 18enne romana il 30 gennaio di cinque anni fa, aveva scritto nei giorni scorsi alla stessa agenzia di stampa. “È disumano e terrificante tutto quello che tu e i tuoi amici avete fatto a mia figlia – scrive – E’ disumano il fatto che tu ancora non sia veramente pentito. Parli di pregiudizi legati alla tua condizione di immigrato che ha vissuto sulla propria pelle il viaggio in mare dalla Libia, sostieni di aver subito violenze di ogni genere insieme ad altre persone sequestrate dagli scafisti, aggiungi che mai e poi mai avresti violentato e ucciso Pamela. Basta! Basta nasconderti dietro a questa ...