Ultime Notizie – “Non è accettabile il gender pay gap”

(Di venerdì 12 maggio 2023) ”Sul tema della natalità il governo deve fare la sua parte nei limiti della finanza pubblica, che sappiamo che non dà grandi spazi, che il terzo settore combatta la dispersione scolastica, mentre le aziende hanno maggiore flessibilità di fare le cose. Cdp vuole diventare un punto di riferimento sull’accettabilità sociale. Quest’anno abbiamo fatto una mappatura delle posizioni in azienda, che è il primo passo per paragonare le posizioni dentro l’azienda ed eliminare il ‘pay gap’. Non è tollerabile che persone di genere diverso che svolgono la stessa funzione vengano pagate in modo differente”. Lo sottolinea Dario Scannapieco, Ad di Cdp, in occasione degli Stati generali della Natalità. ”I giovani sono speranza e rassegnazione. La rassegnazione nasce dal non renderci conto quanto noi possiamo essere agenti del cambiamento. Certo bisogna rimboccarsi le maniche ...

Ma aveva un forte senso di ricerca, e di spiritualità, 'evidente nelleopere, in cui il ... Atti eche lo riguardano a partire dal 1513 fino al 1875. Il lavoro di ricerca, comunque, non è ...Se vuoi rimanere sempre aggiornato sullee analisi di mercato, ti suggeriamo di affidarti ad XTB, broker quarto al mondo per numero di clienti attivi, che ha conquistato la fiducia di ...Il mondo del volley è in lutto per la morte di . La pallavolista brasiliana è deceduta a soli 29 anni a causa di un cancro allo stomaco che le era stato diagnosticato a settembre 2022 e che l'ha ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky in Europa, domani incontro con Mattarella. LIVE Sky Tg24

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata Sebbene FromSoftware abbia in programma Armored Core 6: Fires of Rubicon per il 25 agosto, anche la prima espansione a pagamento di Elden ...Un altro gol pesantissimo per Federico Gatti che, nelle ultime settimane, ha scalato le gerarchie all'interno della Juventus ...