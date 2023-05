Ultime Notizie – “Mourinho lascia? Lui è importante | spero rinnovi”

(Di venerdì 12 maggio 2023) “la Roma? La gente non sa cosa dire e allora sostiene che se ne andrà”. Lo ha detto all’Adnkronos Vincent Candela, ex giocatore della Roma, commentando la vittoria 1-0 sul Bayer Leverkusen dei giallorossi nell’andata della semifinale di Europa League giocata ieri. “Lui è, trasmette tanto alla squadra. Soprattutto la mentalità, si è visto anche ieri. Questo ciclo è molto utile per la Roma. Io addiritturanel rinnovo, sarebbe una buona mossa per dare sicurezza e stabilità a tutto l’ambiente. Vedremo a fine stagione le scelte che verranno fatte, ora rimaniamo concentrati sulla partita e sul finale di stagione, poi si vedrà” dice il francese. “Ieri la Roma è andata benissimo, ero allo stadio Olimpico ed è stata una grande emozione visto che in palio c’è la finale di Europa League”, ha ...

Commenta per primo Brutteper la Lazio che non avrà a disposizione Danilo Cataldi per lequattro giornate di campionato. Stagione finita dunque per un dei titolari di Maurizio Sarri. Il centrocampista ex ...Nellesettimane il papa aveva fatto riferimento a una mediazione segreta per concordare una ... Il fronte russo Mosca ha smentito lesecondo cui le forze ucraine avrebbero sfondato in ...... diffusione illecita di dati e di informazioni e, con quest', ai rischi informatici e alle ... Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR TECNOLOGIA SOLIDALE Due buone...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi 12 maggio | Incontro Zelensky-Mattarella confermato per domani.... Corriere della Sera

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...Nessuna menzione ufficiale sui tempi di recupero ma in questi casi lo stop è di almeno 15/20 giorni, Bonucci quindi proverà a tornare a disposizione per le ultime due partite di campionato ma ...