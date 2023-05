Ultime Notizie – Elezioni Turchia 2023 | sfida a Erdogan | chi è Kilicdaroglu

(Di venerdì 12 maggio 2023) Kemal, 74 anni, socialdemocratico, è l’uomo scelto dall’opposizione – non senza polemiche a dire la verità – per rivoluzionare la scena politica turca e mettere fine, nelledi domenica 14 maggio al ventennio al potere di Recep Tayyip. Il leader del Partito Repubblicano del Popolo (Chp), la principale forza di opposizione in, è pronto are il Sultano e mai come stavolta, sondaggi alla mano, l’impresa sembra possibile. Per farloha messo su un cartello elettorale composto da ben sei partiti, non tutti convinti all’inizio di convergere sul suo nome per le presidenziali. Anzi, l’annuncio della sua possibile candidatura aveva spaccato l’opposizione con l’uscita dal blocco del Buon Partito (Iyi), la seconda forza dopo il Chp, la cui ...

...ha evidenziato come gli attacchi aerei russi siano 'aumentati in modo significativo' nelle... niente avanzata a Bakhmut Il ministero della Difesa russo ha smentito lesecondo cui le ...È stato rinviato al prossimo 22 luglio lo sfratto esecutivo nei confronti di due donne disabili da un 'basso' nella zona di Materdei a Napoli . Finchè hanno potuto le due donne, racconta uno dei ...Ha lottato come un piccolo eroe per quasi un mese, poi è volato in cielo: il piccolo Leonardo Savian Cecchetti di due anni non ce l'ha fatta a sopravvivere alle lesioni riportate nel tragico incidente ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky domani a Roma vedrà Mattarella, Meloni e Papa. LIVE Sky Tg24

A chi si è ispirato Corey Mylchreest per interpretare Re Giorgio III nella miniserie La Regina Carlotta E come si è preparato al ruolo da protagonistaSorpresa per Angelina ad Amici in vista della finale del talent. Una lettera della madre con alcune delle ultime parole dette dal padre.