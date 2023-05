Ultime Notizie – assessore Piemonte | ‘Non è un diritto | è una violazione di diritti’

(Di venerdì 12 maggio 2023) Oggi a Torino, in piazza Castello, si è svolto un flash mob organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus, in risposta alla manifestazione ‘La città deiche ha visto la partecipazione di molti sindaci di città italiane. Al flash mob di stamani era presente anche l’regionale delalle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, che si è pronunciato sul tema: “Aderisco con convinzione a questa manifestazione di Pro Vita & Famiglia, perché anche io penso che l’utero in affitto sia una barbarie da fermare, oltre che un reato. Così è previsto dall’ordinamento italiano ma, compiendolo all’estero, molte persone eludono le nostre leggi. “È la ragione per cui – sostiene Marrone – Fratelli d’Italia in Parlamento ha incardinato la legge per trasformarlo in un reato universale, così da poterlo perseguire anche quando viene ...

