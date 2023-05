Ultima Generazione | è cominciato il processo per la vernice contro il Senato

"La criminalizzazione in atto ai danni delle ragazze e dei ragazzi die di altre organizzazioni che manifestano " con modi sicuramente discutibili e che non condividiamo nella pratica " è inaccettabile. Il processo, per il quale il Senato si è ...... il ministero della Cultura e il Comune di Roma sono stati ammessi come parti civili nel processo che vede imputati tre attivisti di(Laura, Davide e Alessandro di 26, 23 e 21 anni)...Ancora un endorsement per, da parte dei dem . Il Partito Democratico di Lodi, attraverso il suo consigliere comunale Michele Merola, ha espresso ieri in aula consiliare tutta la sua simpatia nei confronti ...

(LaPresse) - Presidio di Ultima Generazione a Roma davanti alla sede del tribunale in occasione della prima udienza del processo per ...Home Adn Kronos Blitz Ultima generazione al Senato, Ilaria Cucchi: “Processo è segnale bruttissimo” – Video “È un segnale bruttissimo, pessimo. Possiamo interrogarci sui metodi che portano avanti nell ...