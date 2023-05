Ultima Generazione | al via processo contro attivisti che hanno imbrattato facciata Senato

(Di venerdì 12 maggio 2023) Prevista la prima udienza, oggi, al tribunale di Roma deltrediche il 2 gennaio avevanoladi palazzo Madama, la sede del. I tre giovani imputati, due ragazzi e una ragazza, avevano spruzzato vernice arancione lavabile sul portone del palazzo, ma l’azione non aveva causato danni allache era stata ripulita il giorno successivo.L'accusaI tre sono stati accusati di danneggiamento aggravato, che è considerato più grave rispetto al reato di “deturpamento e imbrattamento di cose altrui”. Si applica quando il reato è commesso durante una manifestazione pubblica e la pena massima è di cinque anni di carcere. Per l’imbrattamento invece la pena massima è un anno. ...

L'azienda bergamasca Scame Parre presenta l'upgrade della sua wallbox BE - W per privati. La nuova serie BE - W [2.0] si interfaccia direttamente coi contatori di(Chain 2), per una gestione più semplificata ed efficace dei consumi energetici. Nella ricarica dei veicoli elettrici la tecnologia fa passi da gigante e sta fiorendo un mercato ...... eredità di una guerra non ancora del tutto digerita, o perché ladei venti, trentenni di allora aveva sogni più attraenti e concreti da inseguire. Inanalisi, se tollero ...... Rosemarin parla dell'uso di energia da parte dei data center nelle aziende, pari a circa il 3% del consumo energetico globale: la sostituzione degli HDD con SSD dipotrebbe ...

Inizia il processo contro tre attivisti di Ultima Generazione Il Post

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Bande gialle insieme alle strisce bianconere nella nuova maglia della Juventus per la stagione 2023/24, presentata oggi da Adidas. "Creata per la nuova ...