Ultima generazione a processo | al sit-in anche Pd | M5s e Verdi-Sinistra Gli attivisti | “Comune di Roma parte civile? Abituati a ipocrisie”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Al Tribunale diè partito ilche vede imputati, di fronte al giudice monocratico, trediper il blitz fatto fuori da Palazzo Madama del 2 gennaio scorso, quando lanciarono vernice rossa lavabile sulla facciata del Senato. Gli imputati sono accusati di danneggiamento aggravato: il giudice ha aggiornato il procedimento al prossimo 18 ottobre. Fuori dal tribunale diè stato organizzato un sit in dadel movimento ambientalista al quale hannocipato e aderito diverse associazioni, da Amnesty International Italia a Greenpeace, decine dicon striscioni che recitavano slogan come “Non paghiamo il fossile” e “La disobbedienzapacifica non è reato”. ...

È iniziato a Roma il processo per danneggiamento aggravato ai danni di Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, i tre attivisti diche la mattina del 2 gennaio ricoprirono di vernice la facciata del Senato. In contemporanea, davanti a Piazzale Clodio, si è svolto un sit - in di solidarietà che ha visto la ...Il cortocircuito politico è evidente. E lo fa notare, da sinistra, Nicola Fratoianni : il Pd che oggi è sceso in piazza con gli attivisti dicontro il processo per danneggiamento aggravato per le spruzzate di vernice sul Senato, è lo stesso che, tramite il sindaco di Roma, il dem Roberto Gualtieri , si è presentato come ...

MeteoWeb Il Senato della Repubblica, il ministero della Cultura e il Comune di Roma sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputati tre attivisti di Ultima Generazione per il blitz ...