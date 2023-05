UFFICIALE – Spezia | c’è il rinnovo di Nzola

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lo ha comunicato il club ligure, direttamente dai propri canali ufficiali. M’balaha firmato ildi contratto con lo. Un prolungamento decisamente meritato, dopo una stagione fatta di qualità e costanza. Con 13 gol e 2 assist in 27 partite,è infatti quarto nella classifica marcatori della Serie A. Un premio al calciatore, che vede ricompensate le proprie prestazioni con 3 anni in più e un adeguamento dello stipendio. Ildiè però anche un modo dellodi mettere al sicuro il proprio gioiello. L’attaccante angolano ha attirato su di sé gli occhi di molti club, sia di Serie A che di Premier League. In questo modo, chiunque voglia provare a prendere la punta, dovrà sedersi al tavolo delle trattative con le ...

