UFFICIALE | ricorso inammissibile | il Tribunale dice no

(Di venerdì 12 maggio 2023)respinto per il Piacenza, che chiedeva uno stop ai playout di Serie C, in seguito al presunto illecito di Pergolettese-Triestina. Per qualcuno può senza dubbio essere una disdetta, ma… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...30 emendamenti per migliorare il Decreto Legge PA - Pnrr 44/2023 pubblicato in Gazzetta... Ricordo ilvinto da Anief in Consiglio di Stato nel 2019 in cui si è dimostrato che il numero ...Il commento della società "Alla luce della sentenza della corte sportiva d'appello - ha fatto sapere la società tramite una comunicazione- in seguito alpresentato dalla società, ...L'exdell'esercito D'Onofrio, tra l'altro, era già stato arrestato in flagranza di reato ... Di recente la Corte federale d'appello ha accolto ildell'allora presidente dell'...

Petrarca, ricorso respinto. La retrocessione in A2 Elite adesso è ufficiale Padova Sport

A causa di un'irregolarità nelle sostituzioni durante il quarto di finale, saranno i rossoblù a passare in semifinale ...E' stato ufficialmente respinto il ricorso presentato dalla Nuova Tor Tre Teste, in merito alla posizione del calciatore della Romulea Abdi Bagaglini, per quanto concerne il match valido per i quarti ...