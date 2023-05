UFFICIALE – Durante rinnova il suo contratto con Inter Women

(Di venerdì 12 maggio 2023) Periodo importante in casacon tanti rinnovi in programma. Ultimo su tutti quello del portiere Francesca. Di seguito il comunicato del club. RINNOVO – “FCnazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento didi Francesca. Il portiere classe 1997 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2026?. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Ora è possibile gustarsi il trailer. The Walking Dead: Dead City, come continua la ... Il motivo di questa loro "trasferta", e il fatto che la affrontino insieme, è presto spiegato:...Testimoni oculari hanno raccontato che,gli scontri, erano stati impiegati lanciarazzi e ... La municipalità di Zawiya è nota anche per essere la roccaforte di Abd al Rahman Milad ,...Ora che il ritorno di Beetlejuice è finalmente, con un film sequel che coinvolgerà ancora una volta in prima linea Tim Burton , secondo ...della figlia di Morticia e Gomez Addamsil ...

Peter Phillips e Lindsay Wallace, l'amore è sempre più «ufficiale»: le foto della coppia al concerto dell'incoronazione Vanity Fair Italia

Dopo aver visto per più di 12 giorni le nuove offerte pubblicate all'interno del catalogo di Unieuro, sembra essere arrivato il momento di cambiare. Gli utenti ...La nuova serie andrà in onda negli Stati Uniti su AMC dal 18 giugno. Com'è l'apocalisse zombie fuori dalla Georgia Il franchise di successo The Walking Dead torna a raccontarlo - meglio e più di prim ...