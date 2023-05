(Di venerdì 12 maggio 2023) ROMA - Trea Salvatori, questa la dura decisione dell'dopo l'espulsione rimediata in Roma - Feyenoord per "aggressione a un altro giocatore" (manata a Gimenez). Il vice di ...

ROMA - Tre giornate a Salvatori Foti , questa la dura decisione dell'dopo l'espulsione rimediata in Roma - Feyenoord per "aggressione a un altro giocatore" (manata a Gimenez). Il vice di Mourinho ha scontato il primo turno di squalifica ieri (giovedì) nel match ...... armi in, prendono in ostaggio un brigadiere e si fanno aprire le porte, ma pochissimi ... 14 sono condannati a 3 anni con la condizionale, assolti gli altri 11, l'e le autorità di Bruxelles. ...E così fu, con lache decretò lo 0 - 3 a tavolino in favore dei blaugrana. Al ritorno la Lazio ... il sangue di Zador colpito all'occhio da unsferrato dal sovietico Prokopov. L'ungherese ...

Uefa, pugno duro su Foti: tre giornate di squalifica. Mourinho diffidato Corriere dello Sport

ROMA - Tre giornate a Salvatori Foti, questa la dura decisione dell'Uefa dopo l'espulsione rimediata in Roma-Feyenoord per "aggressione a un altro giocatore" (manata a Gimenez). Il vice di Mourinho ha ...La prova dell'arbitro Gil Manzano a San Siro analizzata ai raggi X dall'esperto di Prime Video Calvarese che boccia il suo altalenante metro di giudizio ...