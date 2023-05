Un primo passo concreto verso una cooperazione transfrontaliera sempre più stretta ed efficace tra i paesi dele la". Nel corso della prima riunione tecnica di One Desert "abbiamo ...... l'Arabia Saudita ha ripreso i rapporti con l'Iran; indiminuisce l'intensità dei ... Tensioni ine Re Carlo III visto dal Kenya In Burkina Faso , Jeune Afrique scrive come il presidente ...... grazie ai confini con Egitto e, e l'Africa sub - sahariana centrale e orientale della Repubblica Centroafricana, del Sud Sudan e dell'Etiopia. Ma anche ponte non meno importante tra, a ...

Ue-Libia-Sahel, riunione tecnica iniziativa One Desert - Europa Agenzia ANSA

A Nouakchott, capitale della Mauritania, si è costituito il comitato di iniziativa 'One Desert' che riunisce Burkina Faso, Libia, Mali, Mauritania, Niger e Ciad per rafforzare la cooperazione comune t ...Il conflitto civile infuria a Khartoum, la capitale. E si allarga al resto del Paese. Ma i paesi vicini temono che gli scontri arrivino a travolgere i fragili ...