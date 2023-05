Ue | Garijo Merck | “Il nostro impegno verso l’Europa è continuo”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – “Ricca diversità scientifica, forza delle reti di innovazione europee all’interno e all’esterno dei confini, capacità di offrire alle imprese locali e globali un campo di gioco uguale per ognuno, il tutto in un quadro normativo semplificato. Sono questi i tre punti di forza che, attrauna maggiore armonizzazione del mercato unico, garantiranno una resilienza a lungo termine per l’Unione Europea”. Così all’Adnkronos Belén, presidente e Ceo dia valle della ‘Giornata del’, parlando di come i valori e le ambizioni europee possano essere allineati per il bene di tutti i cittadini. Secondo la Tavola rotonda europea degli industriali (Ert) dall’inizio del millennioha perso circa il 30% della sua quota di mercato globale. E poiché altri Paesi ed aree ...