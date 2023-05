Ue - Cina | Borrell | i 27 concordi sul nuovo documento strategico

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ladeve capire che non potrà avere relazioni normali con l'Ue se non usa la sua influenza su Mosca e il suo ruolo internazionale per cercare di fermare la guerra in Ucraina, che per gli europei è ...

Il documento strategico sullapresentato dasarà ora "rivisto e perfezionato" tenendo conto della "discussione positiva e fruttuosa di oggi", in modo che i capi di Stato di governo ...... Josep, "una relazione complessa come quella che abbiamo con laha inevitabilmente approcci diversi, perché ci sono interessi diversi". Non tutti i Paesi UE hanno lo stesso rapporto con ...Durante la conferenza stampa finale,ha ribadito la necessita' di vedere la"in modo realistico", come "rivale, partener e concorrente". "Dobbiamo poi ridurre la nostra dipendenza dalla ...

Cina, Borrell: "Importante ridurre la nostra dipendenza" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

